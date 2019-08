Decay of Logos: Fantasy-Action-Adventure erscheint Ende August - 4Players.de

Rising Star Games und Thunderful werden Decay of Logos Ende August veröffentlichen. Das Action-Adventure wird am 27. August auf PlayStation 4, am 29. August auf Switch und am 30. August auf PC (Steam, Utomik) und Xbox One erscheinen.In dem nach eigenen Angaben von europäischer Folklore, High-Fantasy-Fiction sowie klassischen Third-Person-Action-Rollenspielen inspirierten Titel soll man eine weitläufige Welt erkunden, in der es zahlreiche Geheimabschnitte und Gegenstände zu entdecken sowie tödliche Kämpfe zu bestreiten gebe. Bei einer kurzen Anspielrunde im Frühjahr wirkte Decay of Logos ziemlich stark von The Legend of Zelda: Breath of the Welt (Erkundung und Weltdesign) und Dark Souls (Kämpfe) inspiriert, aber längst nicht so ausgereift und überzeugend.Erzählt wird die Geschichte des Mädchens Ada, das von einem Elch begleitet nach Rache für ihr vom Sohn des Königs niedergebranntes Dorf sinnt. Doch unterwegs soll sie immer tiefere Geheimnisse über den König und seinen Sohn erfahren, die ihren Rachedurst ins Wanken bringen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer