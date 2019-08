Decay of Logos: Von europäischer Folklore inspiriertes Fantasy-Rollenspiel steht in den Startlöchern - 4Players.de

Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC) Screenshot - Decay of Logos (PC)

Amplify Creations und Rising Star Games werden das Fantasy-Action-Rollenspiel Decay of Logos am 27. August 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store ), am 29. August für Nintendo Switch ( eShop ) sowie am 30. August für Xbox One ( Microsoft Store ) und PC ( Steam Utomik ) veröffentlichen. Der Preis wird knapp 20 Euro betragen.Zum Spielinhalt heißt es: "Erlebe eine abenteuerliche Reise voller Gefahren und Verrat, um Rache an denen zu nehmen, die für die Zerstörung des Dorfes unserer jungen Abenteurerin verantwortlich sind: Vertraue auf deinen treuen Elchbegleiter, während du erbarmungslose Feinde niederstreckst, in rätselhaften Ruinen und dunklen Dungeons nach sagenhaften Schätzen suchst und herausfindest, was wirklich hinter dem Angriff auf Adas Heimat steckt."Auf dem PlayStation Blog gibt Ricardo Teixeira von Amplify Creations zudem Einblicke in die Entstehung des von europäischer Folklore inspirierten Titels: "Das Spiel begann als Nebenprojekt eines Teamkollegen und hat sich inzwischen zu einer lebendigen Welt voller Historie und Geschichten gemausert. Vor fast vier Jahren trat unser Programmierer André dem Studio bei. Zu der Zeit konzentrierten wir uns auf die Entwicklung von Unity-Tools, merkten aber schnell, dass André mehr als nur sein Programmiertalent mitgebracht hatte - nämlich das Samenkorn für Decay of Logos.Zuerst war es bloß ein Prototyp, an dem er nachts nach der Arbeit herumexperimentierte. Doch je mehr wir davon sahen, desto klarer wurde uns, dass wir hier genau das Spiel vor uns hatten, das wir entwickeln mussten. Uns war klar, dass es riskant war und schwierig werden würde - aber wir waren bereit, die Herausforderung anzunehmen.In dieser Hinsicht entspricht unsere eigene Geschichte der von Ada, der Heldin des Spiels. Als ihr Dorf bis auf die Grundmauern niedergebrannt wird, bricht sie zu einem Abenteuer auf, das weit größer ist als sie selbst. Sie ist keine Kriegerin, doch von Rachedurst getrieben scheut sie nicht davor zurück, es mit übermächtigen Hindernissen und Gegnern aufzunehmen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer