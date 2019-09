Narcos: Rise of the Cartels: Rundenstrategie zur Netflix-Serie startet im Herbst auf PC, PS4, Xbox und Switch - 4Players.de

Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC) Screenshot - Narcos: Rise of the Cartels (PC)

Das auf der gleichnamigen Netflix-Serie von Gaumont basierende Strategiespiel Narcos: Rise of the Cartels wird im Herbst 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Curve Digital und Kuju mitteilen. Die Veröffentlichung soll sowohl als Download als auch als Boxversion im Einzelhandel erfolgen. Vorbestellungen seien ab sofort möglich.Zum Inhalt heißt es: "Narcos: Rise of the Cartels ermöglicht es den Spielern, die Ereignisse der ersten Staffel selbst zu erleben. In zwei verschiedenen Kampagnen stellt man sich entweder auf die Seite des Medellin-Kartells oder der DEA. In den 80er Jahren Kolumbiens wächst der Einfluss von El Patrón rasant, da sich Drogen, Korruption und Kriminalität rasant, von der kolumbianischen Stadt Medellin ausgehend, ausbreiten. Auch die USA beginnen nun darauf aufmerksam zu werden. Helft ihr dem Drogenimperium der Narcos, unter den wachsamen Augen von El Patrón, an die Spitze zu gelangen, oder stürzt ihr das wachsende kriminelle Unternehmen an der Seite von Steve Murphy bei der DEA?Basierend auf der erfolgreichen Netflix-Serie der Produktionsfirma Gaumont, bietet Narcos: Rise of the Cartels ikonische Orte und Charaktere aus der Show und gibt den Spielern die Möglichkeit, Seite an Seite mit Charakteren wie El Mexicano, Murphy, Peña, Primo und anderen in die kriminelle Unterwelt abzutauchen. Jede Person verfügt über ihre eigenen, einzigartigen Spielfähigkeiten und Vorteile, um den Kampf zu beenden. Erkundet die vertraute Szenerie der Serie und spielt eine Schlüsselrolle bei weltverändernden Ereignissen, die den Krieg gegen Drogen definieren und verändern werden.Fans der rundenbasierten Strategie werden eine aufregende neue Sicht auf das Genre erleben. Einheiten auf beiden Seiten, die sich gleichzeitig bewegen und innovative neue Mechaniken, die es den Spielern ermöglichen, in kritischen Momenten die direkte Third-Person-Kontrolle über ihre Einheiten zu übernehmen. Bildet euer Team aus einer Vielzahl von klassenspezifischen Rollen, verbessert eure Fähigkeiten und begleitet Führungspersönlichkeiten auf dem Weg zur Dominanz, aber Vorsicht – eure Handlungen werden nachhaltige Folgen haben."Hier ein Vorgeschmack darauf, wenn man sich für die Seite der DEA entscheidet:Und so sieht es aus, wenn man für das Medellin-Kartell in den Drogenkampf zieht: