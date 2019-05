Team Sonic Racing: Keine Mikrotransaktionen und vorerst keine DLCs geplant - 4Players.de

Das Team (Entwickler ist übrigens Sumo Digital) habe sich dafür stark gemacht, Mikrotransaktionen zu vermeiden und die Spiel-Währung nicht mit realem Geld zu verknüpfen. Stattdesse schalte der Spieler im Laufe der Karriere alles frei (z.B. Anpassungs-Optionen), mit Hilfe der "Mod Pods", einem gewissem Zufallsfaktor sowie der Spielwährung. Webber fasst zusammen:



"Wir wollten überhaupt nicht die Mikrotransaktions-Route einschlagen, und darum haben wir diesen anderen Blickwinkel, den ich persönlich für viel besser halte, aber wir überlassen es euch - Leute - eure Meinungen darüber kunzutun - und hoffentlich finden alle diese Route akzeptabel."

Freunde klassischer, kompletter Rennspiele könnten mit dem Fun-Racer Team Sonic Racing auf ihre Kosten kommen: In einem Livestream auf dem Youtube-Kanal "Sonic the Hedgehog" (via nintendoeverything.com ) erklärte Aaron Webber von Sega, dass momentan keine DLC-Pakete geplant seien und dass es keinerlei Mikrotransaktionen im Spiel geben werde.Das Arcade-Rennspiel erscheint am 21. Mai 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau