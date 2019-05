Team Sonic Racing: Live-Action-Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Sega hat zum heutigen Verkaufsstart von Team Sonic Racing einen Live-Action-Trailer veröffentlicht, in dem sich mehrere "echte Rennfahrer" in einem Lebensmittelgeschäft ein Rennen liefern. Das Rennspiel von Sumo Digial und Sega ist für PC (nur digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich. Unser Test befindet sich in Arbeit.Der Publisher schreibt: "Team Sonic Racing bietet dem blausten aller Igel und seinen Freunden satte 21 Strecken durch das gesamte Sonic-Universum, kombiniert dabei die beliebtesten Elemente des rasanten sowie kompetitiven Fun-Racing-Genre und bietet neben einem spannenden Einzelspieler-Modus auch einen absolut familientauglichen Online- und Offline-Multispieler-Modus inklusive lokaler 4-Spieler-Splitscreen-Action. (...) Es bietet zahlreiche Lieblingscharaktere und bekannte Gebiete aus dem Sonic-Universum. Spieler fahren gemeinsam im Online-Multiplayer oder dem lokalen Koop-Modus. Dabei nutzen sie dynamische Team-Mechaniken und vielseitige Möglichkeiten zur Fahrzeug-Individualisierung, um anschließend erfolgreich über die Ziellinie zu rasen."Letztes aktuelles Video: Live Action Trailer