Blazing Chrome: Feuer frei für die klassische Run-&-Gun-Action auf PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

JoyMasher und The Arcade Crew veröffentlichen die klassische Run-&-Gun-Action Blazing Chrome am heutigen 11. Juli 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Der Download via PlayStation Store GOG und Microsoft Store soll mit 16,99 Euro zu Buche schlagen.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "In Blazing Chrome regieren Maschinen die Welt, und die wenigen Menschen, die noch am Leben sind, stehen am Rande der totalen Auslöschung. Sie besitzen nicht die Macht, ihre Herren aus Metall und Schaltkreisen zu bekämpfen. Nimm deinen besten Kumpel mit und kicke ein paar Metallhintern, um die Menschheit zu befreien, während du ein klassisches Run'N'Gun genießt, voller Action und spannender Kämpfe!Rase durch 5 apokalyptische Umgebungen mit Hunderten von Robotergegnern, um sie in Stücke zu reißen. Sprenge dir den Weg durch die feindlichen Linien und versuche, eine Horde mechanischer Bosse mit Hoverbikes, riesigen Rüstungen und einem ganzen Arsenal an knallharten Waffen zu besiegen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer