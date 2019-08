FAR: Lone Sails: Apokalyptische Reise startet in zwei Wochen auf Switch - 4Players.de

Das stimmungsvolle und erzählerisch starke Adventure FAR: Lone Sails erscheint in knapp zwei Wochen, genauer gesagt am 18. August für Switch. Das haben Mixtvision und Entwickler Okomotive bekannt gegeben. Das Spiel wird für knapp 15 Euro in Nintendos eShop erhältlich sein.Inspiriert von Journey und Limbo reist man in FAR: Lone Sails durch eine apokalyptische Welt, in der man nicht nur kleine Rätsel löst, um ihre Vergangenheit zu erforschen. Man sucht auch Treibstoff für die große Okomotive, in der man unterwegs ist, repariert Schäden - und genießt die oft idyllisch vorbeiziehende Einsamkeit. Auf PC, PS4 und Xbox One heimste diese Reise bereits unseren Gold-Award ein.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer