9 Monkeys of Shaolin: Oldschool-Prügler der Redeemer-Macher erscheint Mitte Oktober

"Drei einzigartige Kampfstile: Kämpfe auf der Erde, in der Luft oder benutze magische Siegel. Kombiniere diese drei Elemente und besiege jeden Gegner, der dir im Weg steht.

Story: Entdecke die faszinierende Welt des Wei Cheng und folge ihm auf seiner Reise. Begleite seine Entwicklung vom einfachen Fischermann bis hin zu einem Meister der Shaolin-Kampfkunst.

Grafikstil: Die außergewöhnliche Kombination von historischen und mystischen Elementen macht jede Spielszene zu einem aufregendem Anblick.

Charakter-Entwicklung: Diverse freischaltbare Perks, Gegenstände und Fähigkeiten führen dich zum Sieg.

Mehr als 25 unterschiedliche Level: Chinesische Dörfer, Piratenschiffe, buddhistische Kloster, japanische Herrenhäuser, antike Ruinen und viele mehr…

Zehn Arten chinesischer und japanischer Stangenwaffen: Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften. Entdecke die Umgebung und finde weitere Gegenstände.

Koop-Gameplay: Lade deine Freunde ein und schlagt euch gemeinsam durch die Wellen an Gegnern und meistert das Spiel gemeinsam."

Buka Entertainment und Ravenscourt melden nach langer Sendepause, dass 9 Monkeys of Shaolin sowohl physisch als auch digital am 16. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird.In dem Beat'em-Up steuert man Wei Cheng, einen chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will, die von Piraten ermordet wurden. Wei ist in der Kampfkunst der Shaolin-Mönche bewandert und verprügelt die Gegnerhorden mit seinem Kampfstab. Entwickelt wird das Spiel von Sobaka Studio (Redeemer). Es soll auch von 70er-Jahre Kung-Fu-Filmen inspiriert worden sein.Sun Tzu (Die Kunst des Krieges): "Wenn du den Gegner und dich selbst kennst, musst du kein Resultat, entstehend aus 100 Kämpfen fürchten. Wenn du dich selbst, aber nicht den Gegner kennst, wirst du für jeden Sieg, den du erringst auch eine Niederlage erleben. Wenn du weder dich selbst, noch den Gegner kennst, wirst du in jedem Kampf eine Niederlage erleiden"Letztes aktuelles Video: AnkündigungFeatures (laut Hersteller):