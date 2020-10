9 Monkeys of Shaolin: Beat'em-Up im Überblick-Video & PC-Demo zum Download

Zwei Wochen vor Release von 9 Monkeys of Shaolin hat Entwickler Sobaka Studio ( Redeemer ) sowohl eine spielbare Demo für PC via Steam als auch ein neues Überblick-Video veröffentlicht ( zum Download ). In dem Trailer werden Story, Kampf, Fortschrittssystem, Waffen und Gegnertypen vorgestellt. Die Kampagne des Brawlers bzw. des Beat'em-Ups kann darüber hinaus alleine oder im Koop-Modus gespielt werden.In der Prologue-Demo können die ersten beiden Kapitel alleine oder mit einem Mitspieler im Koop-Modus ausprobiert werden (Online oder im Split-Screen). 9 Monkeys of Shaolin wird am 16. Oktober für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Extended Gameplay Trailer"In 9 Monkeys of Shaolin übernehmen Spieler die Kontrolle über Wei Cheng, einem chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will, die von Piraten ermordet wurden. Wei Cheng entstammt aus einem friedlichen Dorf, ist aber trotz allem eine harte Nuss, die schwer zu knacken ist: Er ist in der Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche bewandert. Mit seinem Kampfstab begibt er sich auf ein herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China und kämpf erbarmungslos gegen Horden von verschiedenen Gegnertypen. (...) Kämpfe auf der Erde, in der Luft oder benutze magische Siegel. Kombiniere diese drei Elemente und besiege jeden Gegner, der dir im Weg steht."