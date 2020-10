9 Monkeys of Shaolin: Oldschool-Brawler der Redeemer-Macher ist kampfbereit

Drei einzigartige Kampfstile: Kämpfe auf der Erde, in der Luft oder benutze magische Siegel. Kombiniere diese drei Elemente und besiege jeden Gegner, der dir im Weg steht.

Fesselnde Story: Entdecke die faszinierende Welt des Wei Cheng und folge ihm auf seiner Reise. Begleite seine Entwicklung vom einfachen Fischermann bis hin zu einem Meister der Shaolin-Kampfkunst.

Atemberaubender Grafikstil: Die außergewöhnliche Kombination von historischen und mystischen Elementen macht jede Spielszene zu einem aufregendem Anblick.

Umfangreiche Charakter-Entwicklung: Diverse freischaltbare Perks, Gegenstände und Fähigkeiten führen dich zum Sieg.

Mehr als 25 unterschiedliche Level: Chinesische Dörfer, Piratenschiffe, buddhistische Kloster, japanische Herrenhäuser, antike Ruinen und viele mehr...

10 Arten chinesischer und japanischer Stangenwaffen: Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften. Entdecke die Umgebung und finde weitere Gegenstände.

Koop-Gameplay: Lade deine Freunde ein und schlagt euch gemeinsam durch die Wellen an Gegnern und meistert das Spiel gemeinsam.

Am 16. Oktober 2020 haben Sobaka Studio ( Redeemer ), Buka Entertainment und Ravenscourt das Martial-Arts-Abenteuer 9 Monkeys of Shaolin ab 19,99€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Das auch als Boxversion im Handel erhältliche Beat'em-Up kann für 19,99 Euro via Steam sowie für 29,99 Euro via PlayStation Store Microsoft Store und eShop heruntergeladen werden. Kostenlose Testversionen sind ebenfalls verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind wie schon beim Prolog "sehr positiv"."Wir sind außerordentlich glücklich, das dieser Tag endlich gekommen ist! Weltweit können Spieler ab sofort die Legende der Shaolin hautnah erleben", so Studiogründer Dmitry Kachkov. "Es war eine lange und aufregende dreijährige Reise in der wir unsere gesamte Expertise einsetzten, um ein einzigartiges Spiel voller Abenteuer, Herausforderungen und der besonderen Atmosphäre der guten alten Kung-Fu-Actionfilme zu erschaffen."Spielbeschreibung des Herstellers: "9 Monkeys of Shaolin ist eine wahrhaftige Wiedergeburt des ikonischen Beat'em up-Genres im Stile der altbekannten Videospielen. Spieler, die bereits als Kinder, hunderte Stunden damit verbracht haben, Gegner in diesem Genre zu vermöbeln, werden garantiert auch mit diesem Hardcore-Brawler ihren Spaß haben.In 9 Monkeys of Shaolin übernehmen Spieler die Kontrolle über Wei Cheng, einem chinesischen Fischer, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will, die von Piraten ermordet wurden. Wei Cheng entstammt aus einem friedlichen Dorf, ist aber trotz allem eine harte Nuss, die schwer zu knacken ist: Er ist in der Kampfkunst der legendären Shaolin-Mönche bewandert. Mit seinem Kampfstab begibt er sich auf ein herausforderndes Abenteuer im mittelalterlichen China und kämpf erbarmungslos gegen Horden von verschiedenen Gegnertypen.Actiongeladene Kämpfe, benutzerfreundliche Steuerung und eine unglaubliche Atmosphäre, inspiriert durch die berühmten 70er Jahre Kung-Fu-Filmen machen 9 Monkeys of Shaolin zu einer perfekten Wahl für jeden Hardcore-Brawler-Fan."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer