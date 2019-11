Crying Suns: Weltraum-Taktik mit FTL-Flair erscheint 2020 auch für iPad - 4Players.de

Frederic Lopez





Nachdem das über Kickstarter finanzierte Crying Suns bei uns im Test richtig gut abgeschnitten hat, haben wir mal bei den französischen Entwiclern von Alt Shift nach dem bisher unbestimmten Termin für die iPad-Version gefragt: Laut CEO Frederic Lopez erscheint die Weltraum-Taktik im ersten Quartal 2020 für das Tablet von Apple. Falls ihr euch einen ersten Eindruck von dem Spiel verschaffen wollt, das mit seinem prozeduralen Ansatz sowie Thema an FTL: Faster Than Light erinnert, haben wir den Einstieg am PC auch im Video parat.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg