Zanki Zero: Last Beginning: Survival-Rollenspiel der DanganRonpa-Macher veröffentlicht - 4Players.de

Spike Chunsoft hat das von DanganRonpa-Produzent Yoshinori Terasawa und -Designer Takayuki Sugawara entworfene Survival-Rollenspiel Zanki Zero: Last Beginning am 9. April 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store und Einzelhandel) sowie am 10. April für PC ( Steam ) veröffentlicht. In Japan ist außerdem eine PlayStation-Vita-Fassung erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Acht Klone, sieben Todsünden, Unendliche Leben - Spiele aus der Sicht eines von acht Hauptcharakteren in jedem Kapitel und erkunde die Kerker, Türme und Inseln, um die Todsünden in der Vergangenheit der Protagonisten zu enthüllen.Das Überleben des Stärkeren - Suche nach Materialien und Nahrung, während du dir Monster in Echtzeit-Kampfumgebungen vom Leib hältst. Aber vergiss nicht zu schlafen, zu essen und auf die Toilette zu gehen (Es ist sonst schlecht für deine Gesundheit und tödlich für deine Gruppe).Lebe, stirb und beginne von Neuem - Mit nur 13 Tagen pro Lebenszyklus variieren die Attribute, Fähigkeiten und die Leistungsfähigkeit je nach Altersstufe. Wie du stirbst bestimmt auch, ob du Boni für deinen nächsten Lebenszyklus erhältst. Mache das beste aus jedem Lebenszyklus!" Hier ein kurzer Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4