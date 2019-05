Tales of the Neon Sea: Dystopisches Cyberpunk-Abenteuer für PC veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC)

Palm Pioneer und Zodiac Interactive haben ihr 2D-Adventure Tales of the Neon Sea am 30. April 2019 für PC veröffentlicht. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen folgen. Auf Steam wird noch bis zum 6. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 13,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 76 Prozent von über hundert Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Zu einer uns nicht bekannten Zeit leben Bewusstsein erlangte Roboter und Menschen gemeinsam, doch nebeneinander her. Sie misstrauen einander, gleichzeitig hängt beider Existenz voneinander ab. Enttäuscht von der Polizeiarbeit hält sich der pensionierte Protagonist als Privatdetektiv über Wasser, er lebt von Fall zu Fall, und da viel Geld seiner Trinkerei zum Opfer fällt, oft auch von der Hand in den Mund. Die Stadt, in der wir uns befinden, wurde einst ewige Lichterstadt genannt, doch heute verschlucken die habgierigen Schatten der darüber liegenden Himmelsstadt alles Licht und Hoffnung spendende. In einer Bar stolpert der Protagonist über einen Vermisstenfall, nicht ahnend, dass im Zuge der Nachforschungen sein Weg erneut den eines lang gesuchten mörderischen Dämonen kreuzen würde. Verstaubte Erinnerungen werden wach gerufen, vor uns mögen Jahre des Widerstands liegen..." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC