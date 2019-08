Star Renegades: Eine nie endende Rebellion gegen ein autoritäres Imperium mit deterministischen Kämpfen - 4Players.de

Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC) Screenshot - Star Renegades (PC)

Auf der gamescom 2019 konnten wir einen ausführlichen Blick auf den neuen Look von Star Renegades und die deterministischen Kämpfe werfen. Seit dem vergangenen Jahr hat sich die Grafik des Roguelike-Rollenspiels stark verändert - allem Anschein nach inspiriert von Octopath Traveler . Aber laut Garry Seto (Mitbegründer von Entwickler Massive Damage) gehen die optischen Verbesserungen weit darüber hinaus. Er vergleicht das neue Grafiksystem vielmehr mit einem 3D-Diorama mit 2D-Figuren - alles auf Pixelbasis. Die neue 2DX-Grafik bietet dreidimensionale Umgebungen mit mehreren Hintergrundebenen, Schatten, leichten Kameradrehungen, Nebel-, Rauch- und Partikeleffekte sowie Reflexionen in Echtzeit während die Figuren weiterhin in 2D gezeichnet und animiert wurden. Die Kampfschauplätze machen dadurch einen wesentlich dynamischeren und lebendigeren Eindruck.Star Renegades ist ein taktisches, teambasiertes Roguelike-Rollenspiel mit JRPG-Einflüssen. Man steuert ein Team aus bis zu sechs Charakteren, die als Rebellen gegen ein interplanetarisches, autoritäres Imperium kämpfen. Das Team bewegt sich auf eigenhändig erstellten Planeten (sechs an der Zahl) über die Oberwelt und trifft dort an bestimmten Stellen auf zufällig verteilte Missionen, Kämpfe und Ereignisse. Im letzten Jahr wurden die Weltkarten noch prozedural generiert, aber die Entwickler sind mittlerweile von diesem Aspekt abgerückt. Fortan werden lediglich die Ereignisse zufällig verteilt. Die Mitstreiter der Rebellion sind individuell gestaltete Charaktere, verfügen über unterschiedliche Ressourcensysteme (Mana, Energie, Munition) und Fähigkeiten. Zwischen den Missionen - z.B. an Lagerfeuern - steigt die Kameraderie zwischen den Figuren, wodurch sie starke gemeinsame Spezialangriffe ausführen können. Auch die Romantik soll im Rahmen dieses Systems nicht zu kurz kommen.Die rundenbasierten Kämpfe sehen nur sehr schick aus, sie sind komplett deterministisch und weisen keinerlei Zufalls- oder Glückselemente auf. Zu Beginn einer Runde erkennt man auf der Zeitleiste (oben), wann und wen der Gegner wie attackieren wird. Basierend auf diesen Informationen kann man seinen Angriff oder seine Verteidigung exakt planen. Je nach Initiative-Wert der gewählten Aktion kann die eigene Aktion vor der Attacke des Gegners stattfinden, um beispielsweise eine Verteidigungs- oder Schutzhaltung vor einem starken Angriff einzunehmen. Nicht so starke Gegner können zudem gezielt vor einer Attacke ausgeschaltet werden. Da sowohl die Gegner als auch die eigenen Charaktere über viele Fähigkeiten verfügen, die sich stellenweise gegenseitig bedingen und zu kreativen Komboattacken führen können, bietet das Kampfsystem trotz der gewollten Klarheit eine überraschend große Vielfalt an Aktionen. Es gibt auch ein Nemesis-System. Schafft es ein Gegner, die vom Spieler gesteuerten Charakter auszuschalten, wird dieser Gegner beim Imperium "befördert" und kann sogar neue Overlord werden, auf den man beim nächsten Durchlauf (Roguelike-System) treffen kann.Star Renegades ist nach Halcyon 6 das zweite Spiel von Massive Damage. Es soll Anfang 2020 für PC via Steam erscheinen. Konsolen-Umsetzungen wurden noch nicht angekündigt.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen