Star Renegades: Guardian of the Metaverse: PC-Update 1.4 steht bereit; DLC- und Patch-Plan

Für Star Renegades ab 14,99€ bei kaufen ) ist das Update 1.4 veröffentlicht worden - zunächst für den PC. Das Update mit dem Titel "Guardian of the Metaverse" fügt den Guardian hinzu - eine neue Tank-Klasse mit der Fähigkeit, die Realität zu verzerren. Neben dem neuen Charakter wird auch ein neues Gebäude eingefügt, und zwar der "Metaverse Relationship Tracker". Dieses Gebäude erlaubt es, alle freigeschalteten Beziehungen der Charaktere über "alle Realitäten" hinweg zu überblicken und wichtige Momente erneut abzuspielen. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler haben für dieses Jahr noch zwei weitere Updates (Angriff auf die Heimatwelt des Imperiums und Epilog mit zwei Behemoths; Quickplay-Modus und Herausforderungsmodus) und drei DLC-Pakete (Held, der die Essenz von Gegnern absorbieren kann; Planet Traxis; Halcyon-Helden) angekündigt Letztes aktuelles Video: Guardian of the Metaverse Update