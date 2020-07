Ys Origin: Ursprungsabenteuer der Action-Rollenspiel-Saga auf Switch-Kurs

Dotemu wird Nihon Falcoms zuletzt für Xbox One (zum Test ) adaptierten Action-Rollenspiel-Klassiker Ys Origin 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlichen - und das nicht nur als Download via eShop, sondern auch in zwei physischen Editionen im Handel: "Fans in Europa, Australien und Neuseeland können zwischen zwei physischen Versionen wählen, die als Teil eines globalen Vertriebs für die physische Veröffentlichung der Nintendo Switch-Fassung von Ys Origin im Handel erhältlich sein werden - oder sie können den modernisierten Klassiker digital über den eShop beziehen.Ys Origin wird Switch-Besitzern und -Besitzerinnen die aufregende Mischung der Serie, bestehend aus Kombo-fokussiertem Arcade-Kampf, Jump'n'Run und herausfordernden Rätseln, näherbringen. (...) Fans, die sich für die physischen Veröffentlichungen entscheiden, können zwischen einer Standardversion und einer speziellen Collector's Edition wählen. Gleichzeitig mit der Ys Origin-Veröffentlichung für Switch wird die Standardversion auch für PlayStation 4 im Einzelhandel erhältlich sein. Haltet in den kommenden Monaten Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über den Inhalt der Collector's Edition und einer Händlerübersicht für mögliche Vorbestellungen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch