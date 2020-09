Ys Origin: Ursprungsabenteuer der Action-Rollenspiel-Saga erscheint Anfang Oktober für Switch

Am 1. Oktober 2020 werden Dotemu und Nihon Falcom das bereits für PC, PlayStation Vita, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Action-Rollenspiel Ys Origin auch für Nintendo Switch veröffentlichen - einschließlich des auf Xbox One neu eingeführten Speedrun-Modus'. Neben der Veröffentlichung im eShop wird es auch zwei physische Fassungen (Limited Edition und Collector's Edition) für Switch und PS4 geben, die via Strictly Limited Games vorbestellt werden können.Spielbeschreibung des Herstellers: "Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen aus Ys I & II - als das Reich von Ys kurz vor der Vernichtung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Göttinnen, welche das Land bis dahin regiert hatten, ihr Antlitz von der Welt abzuwenden und in die Wolken zu fliehen. Die Dämonen jedoch waren unnachgiebig und erschufen einen gewaltigen Turm, um sie zu verfolgen. Der Kampf, welcher am Boden gewütet hatte, ging in eine zweite Runde in der Höhe. (...) Erforscht ein tief verwickeltes Geheimnis und entschlüsselt kreative Rätsel, während ihr durch einen denkwürdigen arcade-ähnlichen Plattformer wandelt und die fesselnde Geschichte von Ys nach und nach entschlüsselt."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Switch