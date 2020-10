Ys Origin: Ursprungsabenteuer der Action-Rollenspiel-Saga für Switch erhältlich

Einzigartige spielbare Helden: Schlagt euch als die mächtige heilige Ritterin Yunica Tovah durch Dämonenhorden oder bezwingt Feinde mit der verheerenden Magie des Zauberers Hugo Fact.

Unglaubliche Boss-Kämpfe: Spektakuläre Showdowns gegen gewaltige und unermesslich mächtige Bestien, bei denen der Verstand eingesetzt werden muss, um gegen die furchterregenden Titanen die Oberhand zu gewinnen.

Intuitive Handlung: Leicht zu erlernende Kämpfe bringen Helden schnell ins Geschehen und bieten gleichzeitig Tiefe, um das Geschehen fesselnd und herausfordernd zu halten.

Speedrunning hinzugefügt: Lasst die Rettung der Welt einfach aussehen, wenn ihr mit dem Speedrunning-Modus das fesselnde Abenteuer von Ys Origin in Rekordzeit abschließt.

Eine fesselnde Aufgabe: Kämpft euch durch einen hoch aufragenden, von Dämonen überlaufenden, Turm, auf der lebenswichtigen Suche nach den Göttinnen, die die Welt in der Stunde der Not der Menschheit verlassen haben.

Moderne Verbesserungen: Sehenswerte Akzente und eine edle Rundum-Politur lassen diesen Klassiker so erstrahlen, wie er schon immer erlebt werden sollte.

Am 1. Oktober 2020 haben Dotemu und Nihon Falcom das bereits für PC, PlayStation Vita, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Action-Rollenspiel Ys Origin auch für Nintendo Switch veröffentlicht - einschließlich des auf Xbox One neu eingeführten Speedrun-Modus'. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Strictly Limited bietet zudem zwei physische Fassungen (Limited Edition und Collector's Edition) für Switch und PS4 an.Der Hersteller schreibt: "Switch-Fans können in der Vorgeschichte zu einer der meistgespielten und weithin gefeierten JRPG-Serien die große Aufgabe übernehmen, die Menschheit vor unerbittlichen Horden an Dämonen zu schützen. Ys Origin verbindet Gameplay im Arcade-Rhythmus mit Plattformkämpfen und Schatzsuchen in seinem spiralförmigen, monsterreichen Labyrinth, wodurch die Reise in jedem Moment spannend und lohnend bleibt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch