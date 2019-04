Dark Devotion: PC-Termin des düsteren 2D-Action-Rollenspiels und Video-Überblick - 4Players.de

Das 2D-Action-Rollenspiel Dark Devotion von Hibernian Workshop und The Arcade Crew wird am 25. April 2019 für PC erscheinen (für 19,99 Euro bei Steam, GOG und Humble). Die Konsolen sollen später bedient werden. Der düstere Side-Scroller wird im folgenden, sieben Minuten langen Video vorgestellt.Letztes aktuelles Video: Gameplay OverviewDie Entwickler schreiben: "Erkunde in Dark Devotion die Geheimnisse einer rätselvollen Tempelruine und stelle den Glauben deines Tempelritters unter Beweis. Kein Opfer ist groß genug in der Lobpreisung deines Gottes. Prüfe deine Hingabe und Tapferkeit und reise hinab in die dunkelste Dunkelheit auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die deine eigene Existenz komplett in Zweifel ziehen. (...) Der weitläufige, baufällige Tempel von Dark Devotion führt Abenteurer durch eine verdrehte Umgebung voller Geheimnisse, in der sie auf zahlreiche gefährliche Feinde treffen, die geschickt in den Schatten umherschleichen. Der Kampf ist bewusst temporeich gehalten, Fehler fühlen sich überaus wirkungsvoll an und jede Erbeutung seltener Gegenstände spendet Erleichterung in diesem quälenden Labyrinth, das immer wieder von den Werken von H.P. Lovecraft inspiriert ist. In Dark Devotion ist der Glaube mehr als nur ein wegweisendes Licht; er ist eine kostbare Ressource, die von einem unanfechtbaren Gott verlangt wird, der gerne zusieht, wie wir gegen seine treuesten Tempelritter in den Kampf ziehen."