Dark Devotion: Düsteres Action-Rollenspiel für PC veröffentlicht - 4Players.de

The Arcade Crew und Hibernian Workshop haben Dark Devotion am 25. April 2019 für PC veröffentlicht. Das nicht-lineare 2D-Action-Rollenspiel mit 18 einzigartigen Bossen sowie über 250 Waffen, Zaubersprüchen, Rüstungen und Gegenständen (zur offiziellen Website ) kann für 19,99 Euro via Steam GOG und Humble Store heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind 69 Prozent von über 200 Reviews positiv). Auf GOG liegt der Wertungsschnitt derzeit bei 4,2 bzw. 4,3 von 5 Sternen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen im Lauf des Jahres folgen.Spielbeschreibung des Publishers: "Dark Devotion stellt mit dynamischen und schweren Kämpfen den Glauben seiner treuesten Spieler auf eine nachhaltige Probe - und gewährt ihnen über eine Vielzahl von Spielmechanismen mehrere Wege zur Sühne. Komplexe Systeme von Segnungen, Flüchen und Krankheiten kombiniert mit Hunderten von Waffen, Zaubersprüchen und Gegenständen, die man erforschen kann – in Verbindung mit einer reichen und komplexen Bildwirkerei, die eine dunkle und unvergessliche Geschichte erzählt.Der weitläufige, baufällige Tempel von Dark Devotion führt Abenteurer durch eine verdrehte Umgebung voller Geheimnisse, in der sie auf zahlreiche gefährliche Feinde treffen, die geschickt in den Schatten umherschleichen. Der Kampf ist bewusst temporeich gehalten, Fehler fühlen sich überaus wirkungsvoll an und jede Erbeutung seltener Gegenstände spendet Erleichterung in diesem quälenden Labyrinth, das immer wieder von den Werken von H.P. Lovecraft inspiriert ist. In Dark Devotion ist der Glaube mehr als nur ein wegweisendes Licht; er ist eine kostbare Ressource, die von einem unanfechtbaren Gott verlangt wird, der gerne zusieht, wie wir gegen seine treuesten Tempelritter in den Kampf ziehen." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC