Dark Devotion: Düsteres Action-Rollenspiel für PS4 und Switch im Anmarsch - 4Players.de

The Arcade Crew und Hibernian Workshop wollen das bereits im April für PC erschienene 2D-Action-Rollenspiel Dark Devotion am 24. Oktober 2019 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es von den Machern: "Die gnadenlose Atmosphäre von Dark Devotion hält die Spannung während dieses Action-RPG-Abenteuers hoch, während die grimmigen Feinde, die den zerbröckelnden Tempel durchstreifen, versuchen, dem gleichen unersättlichen Gott zu gefallen, der du bist. Ein scharfes Auge und unfehlbare Aufmerksamkeit sind der Schlüssel zur Erkundung dieser Ruinen - denn nur durch das Sammeln von Beute, das Ausweichen vor Fallen und das Erahnen von feindlichen Angriffen werden Spieler die bevorstehenden Herausforderungen meistern können.Eine Fülle von Ausrüstung, vielseitigen Gegenständen und verzweigten Wegen zementiert die Wahl des Spielers von Dark Devotion und ermutigt zu umfangreichen Experimenten, wie man die Gegner variantenreich erledigt. Diese Reise zur Stärkung deines bescheidenen Glaubens ist ein Test für die Fähigkeiten und Entschlossenheit der Spieler - und mit 18 tödlichen Bossen, die in den vor dir liegenden Kammern lauern, wäre man möglicherweise gut bedient, wenn man vorher ein Gebet spricht.""Die Möglichkeit, Dark Devotion den RPG-Fans sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen anzubieten, war für uns ein wahr gewordener Traum", so Louis Denizet, Chefprogrammierer und CEO bei Hibernian Workshop. "Wir sind unserer leidenschaftlichen Community so dankbar, dass sie durch die Entwicklung hinweg an uns festgehalten haben und unsere Debütanstrengungen so herzlich annimmt, und wir sind gespannt darauf, wie die neuen Konsolenspieler auf ihrem Weg, ihren Glauben zu beweisen, vorgehen werden."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Switch