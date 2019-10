Dark Devotion: Düsteres Action-Rollenspiel für PS4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

eine Arsenal aus 250 Waffen, Magiearten, Rüstungsteilen und Gegenständen.

Monumentale Schlachten mit spannenden Showdowns gegen 17 unvergessliche Kämpfer.

Ein Magiereichtum von 180 Runen, Flüchen und Segnungen.

Ein verwinkelter, gnadenloser Tempel, der in jedem Durchgang Gefahren und Belohnungen verbirgt.

Eine intensive Geschichte, die von einem grimmigen, grausamen Reich erzählt, das besessen davon ist, seinem unersättlichen Gott zu gefallen.

Ein ausgezeichneter Wiederspielwert - durch verzweigte Pfade und umfangreiche Möglichkeiten

The Arcade Crew und Hibernian Workshop haben ihr bereits für PC erschienenes 2D-Action-Rollenspiel Dark Devotion am 24. Oktober 2019 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche."Die intensiven Kämpfe von Dark Devotion verurteilen Hack-n-Slash-Strategien zum Scheitern; fehlerfreies Timing mit Paraden, Würfen und Schlägen, gepaart mit einem scharfen Blick für gut abgestimmte Angriffe und versteckte Fallen, sind der Schlüssel zum Überleben gegen die hinterhältigen Bewohner dieser Welt. Den Glauben angesichts der unerbittlichen Widrigkeiten aufrechtzuerhalten, ist jeden Kampf wert - da er geheime Pfade und Truhen freilegen kann, die bei den vorangegangenen Reisen nicht entdeckt wurden", so die Macher.Folgende Inhalte werden versprochen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch