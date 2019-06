Spyro Reignited Trilogy: Im Sommer 2019 für PC und Switch erhältlich - 4Players.de

Die Spyro Reignited Trilogy wird im Sommer 2019 auch für PC (Steam) und Switch erscheinen, dies hat Activision Blizzard mittlerweile bestätigt. 4K-Auflösung und eine unbegrenzte Bildwiederholrate werden auf PC versprochen."Spyro Reignited Trilogy ist eine Liebeserklärung an die Fans. Mit der Veröffentlichung dieses nostalgischen Erlebnisses für Nintendo Switch und über Steam haben die Spieler die freie Auswahl, auf welcher Plattform sie das unfassbar unterhaltsame Kultspiel erleben möchten", so Michelle Fonseca, Vice President of Product Management and Marketing bei Activision. "Wir möchten den Fans die Möglichkeit geben, ihre Erinnerungen aus den 90er Jahren wieder aufleben zu lassen. Neue Spieler laden wir ein, Spyros Welt auf der Plattform zu entdecken, die sie am liebsten mögen."Die Trilogie besteht aus Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! sowie Spyro: Year of the Dragon. Spyro Reignited Trilogy ist bisher für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zum Test : Angefeuert vom Erfolg der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy hat Activision im hauseigenen Archiv gewühlt und eine weitere PSone-Serie gefunden. Ob der Drache Spyro, den meisten wohl eher durch seinen Auftritt in Skylanders in jüngerer Erinnerung, auch 20 Jahre nach seiner Premiere noch eine gute Figur macht, klären wir im Test der Neuauflage Letztes aktuelles Video: Video-Fazit