Spyro Reignited Trilogy: Erscheint Anfang September für PC und Switch - 4Players.de

Die Spyro Reignited Trilogy wird am 3. September 2019 auch für PC (Steam) und Switch erscheinen, dies hat Activision Blizzard mittlerweile bestätigt. Die Switch-Umsetzung wurde bei Toys for Bob entwickelt. Die PC-Version entstand bei Iron Galaxy. 4K-Auflösung und eine unbegrenzte Bildwiederholrate werden auf PC versprochen.Die Trilogie besteht aus Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! sowie Spyro: Year of the Dragon. Die Trilogie bietet laut Activision Blizzard mehr als 100 Levels, optimierte Belohnungssequenzen, Spyros exzentrische Freunde (darunter die Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Wachtmeister Byrd), verbesserte Steuerung und aufpolierte HD-Grafik.Spyro Reignited Trilogy ist bisher für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zum Test : Angefeuert vom Erfolg der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy hat Activision im hauseigenen Archiv gewühlt und eine weitere PSone-Serie gefunden. Ob der Drache Spyro, den meisten wohl eher durch seinen Auftritt in Skylanders in jüngerer Erinnerung, auch 20 Jahre nach seiner Premiere noch eine gute Figur macht, klären wir im Test der Neuauflage Letztes aktuelles Video: Video-Fazit