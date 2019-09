Spyro Reignited Trilogy: Insomniacs Drache speit jetzt auch auf PC und Switch Feuer - 4Players.de

Activision, Toys for Bob und Iron Galaxy haben die bereits für PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erhältliche Spyro Reignited Trilogy am 3. September 2019 auch für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. DIe bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 297 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Der Meister der Flammen ist zurück! Wie immer ist er Feuer und Flamme, und jetzt brennt er auf neue Abenteuer in atemberaubendem HD. In der Spielesammlung Spyro Reignited Trilogy heizt Spyro seinen Gegnern ein wie nie zuvor. Lass die Spannung der drei Originalspiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon wieder aufflammen. Erkunde riesige Reiche und triff die hitzigen Persönlichkeiten des Abenteuers in vollständig neu gemasterter Pracht wieder. Denn es gibt nur einen Drachen, der gerufen wird, wann immer ein Reich in Gefahr ist."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch