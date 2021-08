Slime Rancher: Plortable Edition - Die Schleimhatz weitete sich auf Switch aus

Screenshot - Slime Rancher (Switch) Screenshot - Slime Rancher (Switch) Screenshot - Slime Rancher (Switch) Screenshot - Slime Rancher (Switch) Screenshot - Slime Rancher (Switch) Screenshot - Slime Rancher (Switch)

Am 11. August 2021 haben Monomi Park ihre bereits für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 erschienenen und auf Steam bis dato von über 62.000 Nutzern "äußerst positiv" bewertete Schleimjagd Slime Rancher ab 9,90€ bei kaufen ) als Plortable Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 20,99 Euro und beinhaltet alle bisher erschienenen Content-Updates.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in der Fernen, fernen Weite! Slime Rancher ist eine charmante Sandbox-Erfahrung und erzählt die Geschichte von Beatrix LeBeau, einer tapferen, jungen Rancherin, die sich Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt, in der 'Fernen, fernen Weite', darin versucht, ihren Lebensunterhalt mit dem Bezwingen von Slimes zu bestreiten." 2022 soll die Jagd mit Slime Rancher 2 weitergehen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Plortable Edition Launch Trailer Switch