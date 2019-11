Synthetik: Legion Rising: Umsetzungen für Konsolen und großes Update für PC - 4Players.de

Das Berliner Duo Flow Fire Games arbeitet an einer Konsolen-Fassung seines Top-Down-Shooters Synthetik . Das haben die Entwickler in den Notizen des aktuellen Updates der PC-Version erwähnt und uns auf Nachfrage bestätigt. Die Umsetzung werde in einigen Monaten erscheinen - gleichzeitig mit einem großen Inhalts-Update des PC-Originals. Einzelheiten will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt bekannt machen.Synthetik ist auf den ersten Blick ein vertraut wirkender Zwei-Stick-Shooter mit Roguelike-Elementen, in dem allerdings nicht profan geballert wird. Stattdessen kommt es neben einem taktischen Vorgehen auch auf geschicktes Waffen-Handling an. Das aktive Nachladen erinnert etwa an Gears of War, wobei frühzeitig ausgetauschte Magazine verlorengehen, anstatt wie sonst lediglich aufgefüllt zu werden.Natürlich erweitert man mit fortschreitendem Verlauf zudem das große Arsenal an Waffen und anderer Ausrüstung. Verschiedene Klassen bringen dabei zusätzliche Abwechslung ins Spiel, was besonders dann hilfreich ist, wenn man mit einem Online-Kumpel in den Kampf zieht.Erhältlich ist Synthetik für knapp 20 Euro auf GOG und Steam Letztes aktuelles Video: Legion Rising - Game Trailer