Synthetik: Ultimate: Konsolenfassungen und überarbeitete PC-Version erscheinen in Kürze

Unter dem Namen Synthetik: Ultimate ab 17,99€ bei kaufen ) erscheint der bereits auf PC erhältliche Shooter am 16. Dezember auch für Nintendo Switch und Xbox One, während Besitzer der Steam- und GOG-Fassung am selben Tag das kostenfreie Ultimate-Update erhalten. Das hat Entwickler Flow Fire Games bekannt gemacht und außerdem eine baldige Veröffentlichung auf PlayStation 4 in Aussicht gestellt.



Die Ultimate-Version ergänzt das bekannte Synthetik dabei um neue erzählerische Elemente, zusätzliche seltene Gegnergruppen sowie mehr Musik, Gegenstände und andere Verbesserungen. Sehr unterschiedliche Klassen ermöglichen zudem verschiedene Spielweisen, während sich der Schwierigkeitsgrad über mehrere Optionen weiter an eigene Vorlieben anpassen lässt. Ein Fortschrittssystem sorgt schließlich dafür, dass man trotz vieler Neustarts immer das Gefühl hat ein Stück voranzukommen.

Wer Synthetik nicht kennt: In prozedural erstellten Levels liefert man sich Schusswechsel mit harten Gegnern, wofür mehr als 90 Waffen und über 100 weitere Gegenstände zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit ist die Handhabung der Waffen, da man etwa Magazine manuell in die Waffen schieben muss und das Nachladen ähnlich wie bei Gears of War im richtigen Moment durch einen Tastendruck beschleunigen sollte.Letztes aktuelles Video: Trailer der Konsolenfassungen