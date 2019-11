The Endless Mission: Verspäteter Early-Access-Start des Unity-basierten Kreativbaukastens erfolgt - 4Players.de

Aktualisierung vom 15. November 2019, 08:06 Uhr:



Dieses Mal hat E-Line Media Wort gehalten und seinen Unity-basierten Kreativbaukasten



Ursprüngliche Meldung vom 7. November 2019, 08:00 Uhr:



The Endless Mission Dieses Mal hat E-Line Media Wort gehalten und seinen Unity-basierten Kreativbaukasten The Endless Mission wie angekündigt am 14. November im Early Access auf Steam veröffentlicht. Der Preis für den Download beträgt aktuell 12,49 Euro, soll aber im Lauf der Entwicklung sukzessive angehoben werden.

macht seinem Name alle Ehre: Ursprünglich wollte E-Line Media den Unity-basierten Kreativbaukasten nämlich schon im Sommer 2018 in den Early Access schicken (wir berichteten ). Doch daraus wurde nichts. Nun soll es am 14. November 2019 endlich soweit sein. Mit der Fertigstellung ist laut Steam aber wohl erst 2021 zu rechnen. Voraussichtlich.In dem zu Beginn knapp 15 Dollar kostenden Sandbox-Titel wird man auf eine narrative Reise durch eine veränderbare Welt geschickt, in der man Werkzeuge freischalten und seine eigenen Spielerfahrungen schaffen kann. Es soll eine breite Vielfalt an Genres abgedeckt werden, in denen man Spiele kreieren, mixen und modifizieren könne. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer