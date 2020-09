Witch It: Multiplayer-Versteckspiel verlässt den Early Access im Oktober

"15 verschiedene Maps mit eigenem Charm und Prop-Layouts, auf denen sich Hexen und Jäger an den Kragen gehen können.

Spaßige, freischaltbare Fähigkeiten, um die Gegner zu veräppeln und zu täuschen.

Dynamische & physikalische Props-Steuerung, welche die Bewegung durch die Map und das Finden von Verstecken zum Kinderspiel machen.

Schier endlose Gestaltungsmöglichkeiten, die sich alle in Seltenheit und Kaliber unterscheiden, können für Hexen und Jäger freigespielt werden.

Öffentliche Server, um mit anderen erfahrenen Jägern zu spielen, oder private Server für die entspannte Jagd mit Freunden."

Das Versteckspiel Witch It wird am 22. Oktober 2020 mit einem umfangreichen Update die Early-Access-Phase auf Steam verlassen. Seit dem Early-Access-Start im Mai 2017 verzeichnet das Spiel von Entwickler Barrel Roll Games und Publisher Daedalic Entertainment rund 750.000 Spieler."Das bisher größte Inhaltsupdate bietet neben den zwei brandneuen, magischen Hexenwald-Maps auch eine Vielzahl an dekorativen Gegenständen für die Hexen und Jäger, sowie eine Reihe an zusätzlichen Herausforderungen. Außerdem gibt es für beide Seiten eine jeweils neue Fähigkeit, die gänzlich neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen. Auch Bugfixing wurde nicht außer Acht gelassen und viele weitere Verbesserungen wurden vorgenommen, darunter neue Soundeffekte und stimmungsvolle Musik, die das Spiel noch lebendiger und unterhaltsamer gestalten", schreiben die Entwickler über den Übergang zur Vollversion. "Aufgrund der zusätzlichen Inhalte und Updates steigt der Umfang von Witch It und damit auch der Preis der 1.0-Version nach der Early-Access-Phase."Letztes aktuelles Video: Version 10 Trailer"In Witch It treten Jäger und Hexen im ultimativen Hide & Seek-Showdown gegeneinander an. Insgesamt 15 offiziellen Karten - und zahlreiche eigene Kreationen der Community - laden zum Jagen und Verstecken ein. Die Hexen können sich in fast alle Gegenstände in ihrer Umgebung verwandeln, um den Jägern ein Schnippchen zu schlagen und am Leben zu bleiben. Sie können zwischen verschiedenen Verkleidungen wechseln und ihre Gegner mit Zaubersprüchen verwirren und verängstigen. Die Jäger hingegen müssen die Hexen zu Strecke bringen, um den Frieden im Dorf zu wahren. Sie nutzen dabei eine Reihe an Werkzeugen und Tricks, beispielsweise Hexen-Detektoren in Form eines treuen Hühnchens oder einen Bodyslam mit heftigem Flächenschaden. Schier endlose Gestaltungsmöglichkeiten laden beide Seiten dazu ein, ihre Jäger und Hexen nach Belieben anzupassen und auszustatten. Fünf Spielmodi, darunter Hide & Seek, Mobification und Hunt a hag, bieten für jeden Spielertyp die passende Herausforderung."Haupt-Features:"Wir sind unserer Community sehr dankbar, die es uns erst ermöglicht hat, Witch It in einer langen und produktiven Early Access-Periode weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Alte und neue Spieler können sich auch weiterhin auf neue Features und Inhalte freuen", so das Team von Barrell Roll Games.