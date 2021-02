The Protagonist: EX-1: Sci-Fi-Taktik bereitet sich auf den Early Access vor

Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC) Screenshot - The Protagonist: EX-1 (PC)

Am 18. Februar 2021 werden 3Mind Games und All in! Games das Taktik-Rollenspiel The Protagonist: EX-1 im Early Access für PC veröffentlichen, wo es mindestens ein paar Monate verweilen soll. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo der rundenbasierten Sci-Fi-Strategie herunterladen.Die Macher versprechen ein einzigartiges "Martial Arts Combat System" (M. A. C. S.) sowie eine verzweigte Geschichte mit dynamischen Dialogen, bei denen sich die Antworten spürbar auf den Spielverlauf auswirken sollen. Man übernimmt die Rolle von Angel, einer Spezialagentin der Terran Military Force, die mit Gedächtnisverlust an Bord eines Alien-Raumschiffs erwacht, das sie ursprünglich infiltrieren sollte.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer