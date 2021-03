The Protagonist: EX-1: Sci-Fi-Taktik startet in den Early Access

Am 2. März 2021 haben 3Mind Games und All in! Games das Taktik-Rollenspiel The Protagonist: EX-1 leicht verspätet im Early Access für PC veröffentlicht, wo es mindestens ein paar Monate verweilen soll. Auf Steam wird noch bis zum 9. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis der rundenbasierten Sci-Fi-Strategie gewährt (9,71 Euro statt 10,79 Euro). Laut offizieller Website sind außerdem Umsetzungen für PlayStation, Xbox und Switch geplant.Die Macher versprechen ein einzigartiges "Martial Arts Combat System" (M. A. C. S.) sowie eine verzweigte Geschichte mit dynamischen Dialogen, bei denen sich die Antworten spürbar auf den Spielverlauf auswirken sollen. Man übernimmt die Rolle von Angel, einer Spezialagentin der Terran Military Force, die mit Gedächtnisverlust an Bord eines Alien-Raumschiffs erwacht, das sie ursprünglich infiltrieren sollte.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer