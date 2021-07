The Protagonist: EX-1: Abschied aus dem Early Access steht bevor

Werde der Protagonist - Lasst euch ein auf eine außerirdische Geschichte voller Intrigen un Abenteuer.

Löst Rätsel, findet Hinweise und bekämpft jeden, der es sich wagt, sich zwischen euch und eure Missionen zu stellen.

Werdet im Kampf kreativ, indem ihr das Martial Arts Combat System (M.A.C.S), die Initiative und das Action-Points-System nutzt. Man kann die Nahkampffähigkeiten des Charakters anpassen und unglaubliche Kombos freischalten.

Es gibt ein dynamisches Dialogsystem, in dem man Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen konfrontiert wird.

Lernt mehr als sieben spielbare Charaktere kennen, die u.a. von Sprechern wie Temuera Morrison und Tony Todd vertont werden; bekämpft mehr als zehn Gegnertypen und nutzt 19+ Waffentypen.

Die Sci-Fi-Taktik The Protagonist: EX-1 wird sich am 19. Juli aus dem Early Access bei Steam verabschieden und fortan als Vollversion zur Verfügung stehen. Das hat 3Min Games bekannt gegeben. Derzeit wird noch ein Rabatt von 40 Prozent für den Zugang zum Early Access gewährt, womit man bei einem Preis von 6,47 Euro landet.Die Macher versprechen ein einzigartiges "Martial Arts Combat System" (M. A. C. S.) sowie eine verzweigte Geschichte mit dynamischen Dialogen, bei denen sich die Antworten spürbar auf den Spielverlauf auswirken sollen. Man übernimmt die Rolle von Angel, einer Spezialagentin der Terran Military Force, die mit Gedächtnisverlust an Bord eines Alien-Raumschiffs erwacht, das sie ursprünglich infiltrieren sollte.Erst Anfang März 2021 war das Taktikspiel in den Early Access gestartet. Die darauf folgenden Monate der Weiterentwicklung mit Feedback der Community hat das Team als "konstruktiv" bezeichnet.Features: