Verkaufscharts: USA: Top-Ten: Die meistverkauften Spiele auf PlayStation 4, Switch, Xbox One und 3DS - 4Players.de

Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: WW2 Call of Duty: Black Ops 4 Call of Duty: Black Ops 3 Marvel's Spider-Man Call of Duty: Infinite Warfare God of War NBA 2K18 Battlefield 1

Grand Theft Auto 5 Call of Duty: WW2 Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Star Wars Battlefront Call of Duty: Advanced Warfare Destiny 2

Mario Kart 8 Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Party Splatoon 2 Pokémon: Let's Go Pikachu Pokémon: Let's Go Evoli Mario + Rabbids Kingdom Battle (inkl. Digitalverkäufe) New Super Mario Bros. U Deluxe

Mario Kart 7 Super Smash Bros. Super Mario 3D Land New Super Mario Bros. 2 Pokémon X Pokémon Y Pokémon Sonne Pokémon Omega Rubin Pokémon Mond Pokémon Alpha Saphir

Das US-Marktforschungsunternehmen NPD Group hat die zehn meistverkauften Spiele (nach Umsatz in Dollar) auf den Plattformen PlayStation 4, Switch, Xbox One und 3DS bekanntgegeben (Stand: Ende April 2019). Die Daten für PlayStation 4 und Xbox One umfassen sowohl die Verkäufe im Einzelhandel als auch die Donwloadverkäufe. Nintendo stellt der NPD Group keine Daten über die Downloadverkäufe der eigenen Titel zur Verfügung. Konkrete Angaben zu den Verkaufszahlen wurden (wie gewohnt) nicht gemacht.Während auf der PlayStation 4 immerhin zwei Exklusivtitel in den Top Ten gelandet sind (Marvel's Spider-Man und God of War), fehlt auf der Microsoft-Konsole jeglicher Exklusivtitel in der Top-Liste. In den Charts für Switch und 3DS sind ausschließlich exklusive Titel von Nintendo zu finden - sowie Mario + Rabbids Kingdom Battle von Ubisoft.PlayStation 4Xbox OneSwitch (jeweils ohne Digitalverkäufe)Nintendo 3DS (jeweils ohne Digitalverkäufe)