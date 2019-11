Verkaufscharts: USA: Oktober 2019: Rückläufige Hardware-Verkäufe; Call of Duty fegt durch die Charts - 4Players.de

Call of Duty: Modern Warfare The Outer Worlds Luigi's Mansion 3 (ohne Digitalverkäufe) Madden NFL 20 NBA 2K20 Ghost Recon Breakpoint WWE 2K20 FIFA 20 Borderlands 3 Ring Fit Adventure The Legend of Zelda: Link's Awakening (ohne Digitalverkäufe) Mario Kart 8 (ohne Digitalverkäufe) Minecraft (Digitalverkäufe nur auf PS4 und Xbox One) Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11 Overwatch Super Smash Bros. Ultimate (ohne Digitalverkäufe) Code Vein Red Dead Redemption 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Digitalverkäufe)

Call of Duty: Modern Warfare NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Kingdom Hearts 3 The Division 2 Anthem Super Smash Bros. Ultimate (ohne Digitalverkäufe) Grand Theft Auto 5

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate (ohne Digitalverkäufe) Call of Duty: Black Ops 4 NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 NBA 2K19 Battlefield 5

Im Oktober 2019 gaben die Konsumenten in den USA ca. 1,03 Mrd. Dollar für Konsolen-Hardware, Spiele-Vollversionen (ohne Mikrotransaktionen) und Gaming-Zubehör aus. Das ist der drittbeste Monatsumsatz in einem Oktober seit Beginn der Marktforschungen dank Call of Duty: Modern Warfare The Outer Worlds und Luigi's Mansion 3 . Nur im Oktober 2008 und im Oktober 2018 (1,57 Mrd. Dollar) wurden höhere Umsätze erzielt. Für die hohen Werte aus dem Vorjahr waren Red Dead Redemption 2 und die verhältnismäßig frühe Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 am Anfang des Monats verantwortlich.Die Umsätze mit Software belaufen sich auf 620 Mio. Dollar. Laut den Marktforschern der NPD Group via VentureBeat und Resetera hat Call of Duty: Modern Warfare der Shooter-Reihe neuen Schwung verschafft. Das Spiel belegt die Spitzenposition im Oktober 2019 und ist bereits das meistverkaufte Spiel des Jahres 2019 geworden - es schlug somit NBA 2K20, Madden NFL 20, Borderlands 3 und Mortal Kombat 11. Laut Matt Piscatella (NPD Group) ist es das zwölfte Jahr in Folge, in dem ein Call-of-Duty-Spiel das meistverkaufte Spiel im jeweiligen Veröffentlichungsmonat wurde. Call of Duty bleibt die meistverkaufte Videospiel-Franchise in den USA (auf Umsatzbasis in Dollar).Luigi's Mansion 3 sicherte sich den dritten Platz der Charts, obwohl Nintendo keine digitalen Verkaufszahlen (eShop) an die NPD Group meldet. Der dritte Teil stellte einen neuen Franchise-Verkaufsrekord im Monat des Verkaufsstarts auf und übertraf damit die Bestmarke von Luigi's Mansion. Ghost Recon Breakpoint schafft lediglich den Sprung auf den sechsten Platz.Außerdem melden die Marktforscher, dass die Verkäufe von Kampfspielen (Fighting-Games) seit Jahresbeginn auf einem historischen Höchststand liegen. Die Genre-Umsätze liegen elf Prozent über dem bisherigen Hoch aus dem Jahr 2015. Sowohl Mortal Kombat 11 als auch Super Smash Bros. Ultimate haben wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen.Nintendo Switch ist die meistverkaufte Konsole im Oktober und auch im bisherigen Jahr. Generell gingen die Hardware-/Konsolen-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf 182 Mio. Dollar zurück; im Gesamtjahr (Januar bis Oktober) beträgt der Rückgang 23 Prozent. Aber auch der Gesamtumsatz mit Hardware, Software und Zubehör ist auf das komplette Jahr betrachtet rückläufig, um ca. zehn Prozent. Die Nintendo-Konsole ist die einzige Konsolen-Plattform, die sowohl im Oktober 2019 als auch im Jahr 2019 zulegen konnte. Die seit sechs Jahren erhältliche PlayStation 4 ist derweil die am drittschnellsten verkaufte Konsole in den USA geworden, hinter der Wii und der PlayStation 2.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision sowie EA keine Verkaufszahlen auf PC)