Verkaufscharts: USA: Juni 2020: The Last of Us Part 2 schlägt ein; Ring Fit Adventure klettert stark

The Last of Us Part 2 Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure NBA 2K20 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dungeons Super Smash Bros. Ultimate Rainbow Six: Siege Minecraft: PlayStation 4 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars Jedi: Fallen Order Borderlands 3 Need for Speed Heat Persona 4 Golden SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Assassin's Creed: Odyssey

Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons The Last of Us Part 2 Final Fantasy 7 Remake Grand Theft Auto 5 NBA 2K20 DragonBall Z: Kakarot MLB: The Show 20 Resident Evil 3 Madden NFL 20

Im Juni 2020 beliefen sich die (erfassten) Ausgaben für Spiele-Hardware, Software und Zubehör auf insgesamt 1,18 Mrd Dollar in den USA - eine Steigerung um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders der Umsatz mit Spiele-Software stieg um fast 50 Prozent. Der Einfluss der Covid-19-Einschränkungen (Social Distancing, Stay at Home, Lockdown etc.) auf die Verkaufszahlen ist kaum bestreitbar. Die Daten stammen von den Marktforschern der NPD Group via Mat Piscatella Resetera und Venturebeat Die seit Jahresbeginn verzeichneten Ausgaben für Hardware, Software, Zubehör und Game Cards liegen bei 5,5 Mrd. Dollar - ein Anstieg um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist die höchste Gesamtsumme für den Zeitraum seit 2011 (5,7 Milliarden Dollar).Im Juni stiegen die Umsätze mit Videospielsoftware im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf 570 Millionen Dollar. "Dies ist die höchste Summe für einen Juni-Monat seit den 598 Millionen Dollar, die 2010 erreicht wurden. Der Umsatz seit Jahresbeginn beläuft sich auf 3,0 Milliarden Dollar, 19 Prozent mehr als vor einem Jahr", sagte Piscatella von der NPD Group The Last of Us Part 2 war das meistverkaufte Spiel im Juni und schafft es auf den dritten Platz der meistverkauften Spiele des Jahres 2020, hinter Call of Duty: Modern Warfare und Animal Crossing: New Horizons . Sowohl Call of Duty als auch Animal Crossing würden sich weiterhin wie geschnitten Brot verkaufen, heißt es. Laut den Marktforschern stellt sich heraus, dass Spiele, die vor der Pandemie schon beliebt waren, im Laufe der Pandemie nur noch beliebter werden. Piscatella : "The Last of Us Part 2 erzielte den höchsten Dollar-Umsatz im Monat der Markteinführung im Jahr 2020 von allen bisherigen Veröffentlichungen." Das Spiel von Naughty Dog erzielte den zweithöchsten Dollar-Umsatz im Monat der Markteinführung eines von Sony veröffentlichten Spiels. Nur Marvel's Spider-Man setzte in seinem Einführungsmonat im September 2018 mehr Dollar um. Ring Fit Adventure kletterte von Platz 835 auf die siebten Position, da Nintendo endlich für Nachschub auf dem US-Markt sorgen konnte. Darüber hinaus profitierte das "Fitness-Rollenspiel" von starker Mundpropaganda, da viele Leute im Zuge der Coronakrise "aktiv bleiben" wollen. Persona 4: Golden feierte nach dem PC-Release via Steam sein Debüt auf Platz 18.Die Ausgaben für Konsolen-Hardware gingen im Vorjahresvergleich um 17 Prozent auf 191 Mio. Dollar zurück. Es ist der erste Rückgang in diesem Bereich seit Februar 2020. Wird der Hardware-Absatz von Januar bis Juni 2020 betrachtet, liegt der Umsatz trotzdem knapp 25 Prozent höher als im Vorjahr . Im Juni war die Nintendo Switch erneut die meistverkaufte Hardware-Plattform - sowohl bei den Stückzahlen als auch bei den Dollar-Verkäufen. Angaben zu den Verkäufen von PS4 und Xbox One wurden nicht gemacht.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision Blizzard keine Verkaufszahlen auf PC via Battle.net; Mikrotransaktionen und andere Ingame-Käufe werden nicht erfasst)