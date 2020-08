Verkaufscharts: USA: Juli 2020: Ghost of Tsushima übernimmt die Führung, Paper Mario startet stark

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Ghost of Tsushima Call of Duty: Modern Warfare Paper Mario: The Origami King (ohne eShop-Verkäufe) The Last of Us: Part 2 Animal Crossing: New Horizons (ohne eShop-Verkäufe) Ring Fit Adventure Mortal Kombat 11 Mario Kart 8: Deluxe (ohne eShop-Verkäufe) Super Smash Bros. Ultimate (ohne eShop-Verkäufe) Sword Art Online: Alicization Lycoris Minecraft: PlayStation 4 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne eShop-Verkäufe) Rainbow Six: Siege New Super Mario Bros. U Deluxe (ohne eShop-Verkäufe) MLB: The Show 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Need for Speed: Heat Marvel's Spider-Man Assassin's Creed: Odyssey Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons (ohne eShop-Verkäufe) The Last of Us: Part 2 Final Fantasy 7: Remake Ghost of Tsushima Dragon Ball Z: Kakarot MLB: The Show 20 Resident Evil 3 Mario Kart 8: Deluxe (ohne eShop-Verkäufe) Mortal Kombat 11

Fast 3,6 Mrd. Dollar haben die US-Amerikaner im Juli 2020 für Computer- und Videospiele, Zubehör und Konsolen-Hardware aus. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben um 32 Prozent. Zweistellige Wachstumszahlen wurden in nahezu allen Bereichen (Zubehör, Abonnements, Mobile, digitale Vollspielen auf PC und Konsolen) verzeichnet, abgesehen von der Konsolen-Hardware - in diesem Bereich ging es leicht zurück (von 170 Mio. Dollar auf 166 Mio. Dollar). Die meistverkaufte Konsole war Nintendo Switch, sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl der verkauften Exemplare. Die Switch ist weiterhin die meistverkaufte Konsole des Jahres."Die Ausgaben im bisherigen Jahresverlauf erreichten 26 Milliarden Dollar, 21 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Die Ausgaben für Inhalte, Hardware und Zubehör sind jeweils über 20 Prozent höher als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. (...) Die Ausgaben für digitale Inhalte - darunter vollständige Spiele-Downloads, Inhalte nach der Markteinführung, Ausgaben für Mobile Games und Abonnements - stiegen um 41 Prozent. Im Jahr 2020 erreichten die Ausgaben für digitale Inhalte 23 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres", so Matt Piscatella von der NPD Group.Der Einfluss der Covid-19-Einschränkungen (Social Distancing, Stay at Home, Lockdown etc.) auf die Verkaufszahlen ist kaum bestreitbar. Die Daten stammen von den Marktforschern der NPD Group via Mat Piscatella Resetera und Venturebeat Das meistverkaufte Spiel im Juli 2020 war Ghost of Tsushima auf PlayStation 4. Kein Spiel von Sucker Punch Productions (Sly Cooper, Infamous) hat sich bisher schneller verkauft. Es eroberte zugleich den fünften Platz der Jahrescharts - zwischen Final Fantasy 7: Remake und Dragon Ball Z: Kakarot. Paper Mario: The Origami King schaffte den Sprung auf den dritten Platz, obgleich Nintendo keine Verkaufszahlen aus dem eShop an die Marktforscher übermittelt. Das jüngste Spiel aus der Reihe stellte einen neuen Rekord für Reihe im Monat der Veröffentlichung auf. Der Umsatz bei der physischen Markteinführung war mehr als doppelt so hoch wie bei Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ) aus dem Jahr 2004 für den GameCube. The Last of Us Part 2 liegt in seinem zweiten Monat auf dem vierten Platz und ist bislang das drittmeistverkaufte Spiel des bisherigen Jahres 2020. Der Dollar-Umsatz ist der dritthöchste für ein von Sony veröffentlichtes Spiel - nur Marvel's Spider-Man und God of War (2018) sorgten für mehr Umsatz, aber The Last of Us Part 2 ist auch erst seit eineinhalb Monaten auf dem Markt. Sword Art Online: Alicization Lycoris hat den stärksten (monatlichen) Verkaufsstart eines Spiels aus der Reihe hingelegt, und zwar auf Platz 10. Sword Art Online: Fatal Bullet war mit Platz 14 der bisher höchstplatzierte Serienvertreter.(Verkäufe von physischen und digitalen Spiele-Vollversionen von Publishern im Digital Leader Panel; geordnet nach Dollar-Umsätzen; Nintendo nennt beispielsweise keine Zahlen von Digitalverkäufen und Activision Blizzard keine Verkaufszahlen auf PC via Battle.net; Mikrotransaktionen, Abos, Season-Pässe und andere Ingame-Käufe werden nicht erfasst)