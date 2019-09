Beat Saber: Panic! At The Disco Music Pack: Der Startschuss fällt am 30. September - 4Players.de

Das "Panic! At The Disco Music Pack" für Beat Saber wird am 30. September 2019 für Oculus Rift und Oculus Quest erscheinen und u. a. den Hit Song "High Hopes" aus dem Album "Pray For The Wicked" der amerikanischen Pop-/Rock-Band enthalten, wie im Rahmen der Oculus Connect 6 bekannt wurde Zudem hat Beat-Saber-Komponist Jaroslav Beck im San Jose McEnery Convention Center 360°-Tracks vorgeführt, die ab Dezember Einzug in das Musik-Action-Spiel (zum Test ) erhalten sollen. Angaben zu Preis und Anzahl der Lieder wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Panic At The Disco Music Pack