Beat Saber: Songs von Green Day und mehr 360°/90° Levels - 4Players.de

Easy: Beat Saber, Turn Me On, I Need You, Till It's Over

Normal: $100 Bills, Commercial Pumping, Believer, Origins, Immortal, Father of All...

Hard: Legend, Believer, Thunder, High Hopes, Crab Rave, Holiday

Expert: Country Rounds, LVL Insane, Unlimited Power, EPIC, Emperor's New Clothes, Origins

Expert+: Balearic Pumping, Breezer, Glide, Origins, Overkill





Some of you are asking if rotating levels are coming to PS VR.



Yes! We're bringing special 90° Levels as part of the next PS VR update! With 28 lanes of notes coming at you, it's a blast to play! Other platforms will have both 360° and 90° Levels available. pic.twitter.com/wVGi4jzo0u



Für Beat Saber sind sechs Songs von Green Day als DLCs zum Download verfügbar. Hierzu gehören Father of All ..., American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Minority und Fire, Ready, Aim.