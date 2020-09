Beat Saber: Multiplayer-Modus startet im Oktober, BTS-Pack im November

Dear PS VR players, we are doing everything we can to make sure we release multiplayer simultaneously on all platforms on October 13 but there might be a delay with the PS4 version. Please bear with us and check our social media regularly for new updates about PS VR.



Am 13. Oktober 2020 sollen die musikalischen Lichtschwert-Duelle in Beat Saber um einen Mehrspielermodus erweitert werden, wie Oculus und Beat Games im Rahmen der Facebook Connect bekannt gaben. Auf PlayStation VR könne sich der Startschuss allerdings etwas verschieben Laut Road to VR soll man sich im Multiplayer mit bis zu fünf anderen Spieler in privaten oder zufälligen Partien miteinander messen können. Cross-Play zwischen den Steam- und Oculus-Versionen sei zum Auftakt nicht geplant. Im November soll außerdem ein Multiplayer Music Pack erscheinen, das zwölf Tracks der südkoreanischen Pop-Band BTS beinhalten werde.Letztes aktuelles Video: MultiplayerModus AnkündigungsTeaser