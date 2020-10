Beat Saber: Multiplayer-Modus für Quest und PC gestartet, PSVR-Update kommt später

Am gestrigen Abend wurden die musikalischen Lichtschwert-Duelle in Beat Saber laut Uploadvr.com um einen Mehrspielermodus erweitert - allerdings vorerst nur auf Quest (2) sowie den VR-Plattformen am PC. Auf PlayStation VR soll der Startschuss erst später fallen, wie Entwickler Beat Games kürzlich auf Twitter bestätigte.Laut Road to VR kann man sich im Multiplayer mit bis zu fünf anderen Spieler in privaten oder zufälligen Partien miteinander messen. Cross-Play zwischen den Steam- und Oculus-Versionen ist zum Auftakt nicht enthalten. Im November soll außerdem ein Multiplayer Music Pack erscheinen, das zwölf Tracks der südkoreanischen Pop-Band BTS beinhalten werde.Letztes aktuelles Video: MultiplayerModus AnkündigungsTeaser