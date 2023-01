Beat Saber: Ikonisches Rhythmus-Spiel für PSVR2 angekündigt

Beat Saber: Release als Port für PSVR2 geplant





Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details 🫶 pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu



— Beat Saber (@BeatSaber) January 5, 2023

Das populäre Rhythmus-Spiel Beat Saber kommt nach langer Ungewissheit nun doch für die PlayStation VR 2. Dies gab PlayStation-Chef Jim Ryan nun im Zuge der CES 2023-Präsentation von Sony bekannt.Nachdem der Facebook-Konzern Meta den zuständigen Entwickler, Beat Games, im Jahre 2019 übernommen hatte, war ein Release für die Konkurrenz aus dem Hause PlayStation lange Zeit unsicher. Doch dank der neuesten Nachrichten steht eine Veröffentlichung von Beat Saber für PSVR2 nun fest.Während das tschechische Entwicklerstudio die existierende PS4-Version von Beat Saber auch weiterhin fleißig mit Updates versorgte, fürchteten sich Fans um den Verbleib auf PlayStations VR-Headset. Kein Wunder, immerhin gilt Beat Saber als eines der erfolgreichsten Virtual Reality-Spiele der vergangenen Jahre.Eine Garantie für den Release auf PSVR2 gab es vor allem in Hinblick auf die Übernahme durch Meta nicht, zumindest nicht bis jetzt: Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show, die noch bis zum 8. Januar in Las Vegas abgehalten wird, sorgte Jim Ryan mit einem Statement während der Sony-Keynote für Klarheit, indem er erklärte, dass Beat Saber als Port für die zweite Auflage von PSVR kommen wird.Nähere Details verriet er uns allerdings nicht. So wissen wir bislang also nicht einmal, ob es sich um ein kostenloses Upgrade für bisherige Besitzer von Beat Saber handeln wird, oder ob es als Vollpreistitel seinen zweiten Frühling feiern soll. Ebenfalls fiel kein Wort über einen möglichen Release-Zeitraum des Titels, lediglich, dass sich Beat Saber für PSVR2 in der Entwicklung befände, versicherte man uns. Welche Titel uns zum Start der PSVR2 erwarten , wollen wir euch aber natürlich nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: MultiplayerModus AnkündigungsTeaser