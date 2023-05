Beat Saber: Kostenloses Upgrade für PSVR2 und Queen DLC-Pack veröffentlicht

Beat Saber: Als kostenloses Upgrade für PSVR2 ab sofort verfügbar

Another One Bites the Dust

Bohemian Rhapsody

Crazy Little Thing Called Love

Don’t Stop Me Now

I Want It All

Killer Queen

One Vision

Somebody to Love

Stone Cold Crazy

We Are The Champions

We Will Rock You

Der Rhythmus-Hitzählt zweifelsohne zu den populärsten Titeln, die wir in der virtuellen Realität genießen können. Und seit letzter Nacht kommen endlich auch-Besitzer in seinen Genuss.Ursprünglich wurde der Titel, jedoch verpasste er den zeitgleichen Start zum Launch der Plattform im Februar. Im Rahmen des PlayStation Showcase-Events, welches am gestrigen Abend abgehalten wurde, feiert Beat Saber nun aber auch gemeinsam mit einemseinen Release auf der PSVR2.Auch, wenn ihr Beat Saber womöglich nicht sofort im PlayStation Store unter den neuen Releases finden mögt, taucht der Titel in der PSVR2-Kategorie des Shops seit heute auf. Viele VR-Virtuosen schwören auf das innovative Spielprinzip, weswegen sich Besitzer von Sonys zweitem Virtual Reality-Headset besonders über die Veröffentlichung freuen dürften.Für einen Preis von 29,99 Euro könnt ihr Beat Saber im PS Store sichern – vorausgesetzt, ihr seid nicht bereits im Besitz des Titels. Habt ihr das Spiel bereits für PSVR erworben, so steht euch ein kostenloses Upgrade auf die PSVR2-Ausführung frei. Selbiges gilt natürlich auch für alle eure erworben DLC-Pakete.Apropos DLC: Mit demist gleichzeitig eine neue Erweiterung für Beat Saber an den Start gegangen, mit der ihr zum Preis von 13,99 Euro eine Vielzahl der bekanntesten Titel der britischen Band und ihres vor über 30 Jahren verstorbenen Frontmanns, Freddie Mercury, nachspielen könnt. Dazu zählen:Natürlich steht der Queen-DLC euch auch auf anderen Plattformen zur Verfügung, womit er die Song-Bibliothek auf fast 200 Stücke erweitert., was den Titel überhaupt so gut macht.Letztes aktuelles Video: MultiplayerModus AnkündigungsTeaser