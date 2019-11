BioShock 3 (Arbeitstitel): Gerüchte: Endgame-Inhalte nach Story-Abschluss; Open-World-Erkundung mit Geschichte - 4Players.de

2K Games hat eine Stellenausschreibung für den Bereich "End Game Design Lead" eines nicht genannten Projekts veröffentlicht. Es wird also eine Person gesucht, die den Spielablauf nach dem eigentlichen Abschluss der Hauptgeschichte mit kurz-, mittel- und langfristigen Spielsystemen, Quests und Fortschritten konzipieren und realisieren soll, um die "fanatischen Fangirls und Fanboys" mit neuen Inhalten zu versorgen. Der Name des Spiels wurde nicht genannt, aber einschlägige Quellen gehen von BioShock 3 ("Parkside Project") aus.Die bisherigen (unbestätigten) Gerüchte besagten, dass "Parkside Project" als Nachfolger von BioShock 2 fungieren wird. Es soll in London im Jahr 1971 spielen. Die genetischen Entdeckungen (Plasmide und Adam) haben viele Nationen in ein beispielloses goldenes Zeitalter geführt, aber auch unzählige Krisen auf der Suche nach einer perfekten Utopie entfesselt. Auch auf bekannte Charaktere aus den vorherigen Teilen soll man treffen. Das Spiel wird als Hybrid aus BioShock 2 und BioShock Infinite beschrieben. Die Levels werden größer und reichhaltiger als in den vorangegangenen Teilen sein. Die Zerstörbarkeit der Umgebung sowie die Auswirkungen der Plasmide auf Feinde und die Umgebung (Rätsel in den Levels) sollen ausgebaut werden. Es wird zwei Arten von Levels im Spiel geben: Open-World-Areale und lineare Levels, wobei die Entwickler konsequent versuchen wollen, eine mehrstufige Erkundung der Gebiete zu erreichen, ohne dabei die narrative Komponente zu vernachlässigen. Das Studio soll seit zwei Jahren an dem Titel arbeiten. Bereits in diesem Leak ist das offene Endgame mit Live-Service-Elementen erwähnt worden.Das neue BioShock-Spiel soll zwischen Dezember 2019 und März 2020 angekündigt werden. The Game Awards (13. Dezember 2019, 2:30 Uhr) würden sich dafür förmlich anbieten. Das fertige Spiel soll im nächsten Geschäftsjahr von Take-Two Interactive (April 2020 bis März 2021) erscheinen. Offiziell angekündigt wurde BioShock 3 bisher nicht, aber der Publisher hatte mehrfach angedeutet, dass neue Spiele aus ihren "größten Reihen" in Entwicklung wären. Es soll für diese und die nächste Konsolen-Generation erscheinen.