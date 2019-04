SEGA Mega Drive Mini: Classic-Konsole im Miniformat kommt im September mit 40 Spielen - 4Players.de

Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur)

SEGA hat einen Releasetermin sein minituarisiertes Mega Drive angekündigt: Das SEGA Mega Drive Mini erscheint 19. September zum Preis von 79,99 Euro und wird 40 Spiele enthalten. Bekannt sind derzeit folgende Titel aus der 16-Bit-Ära:· Ecco the Dolphin· Sonic the Hedgehog· Castlevania: Bloodlines· Space Harrier 2· Shining Force· Dr. Robotnik's Mean Bean Machine· ToeJam & Earl· Comix Zone· Altered Beast· Gunstar HeroesWeitere Spiele will man im Laufe der kommenden Monate enthüllen. Neben der geschrumpften Konsole mit fest installierten Spielen sind neben einem USB-Mikro- und HDMI-Kabel außerdem zwei Nachbildungen der Original-Controller im Paket enthalten, die über einen USB-Anschluss verfügen. Die alten Pads der ursprünglichen Konsole mit ihrem 9-Pin-Stecker lassen sich allerdings nicht verwenden.Für die Umsetzung der Spiele bzw. deren Emulation zeichnet M2 verantwortlich. Zuvor arbeitete das Team bereits an SEGA AGES und der SEGA 3D Classics Collection.