SEGA Mega Drive Mini: Zehn weitere Spiele der Mini-Konsole benannt - 4Players.de

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Ghouls 'n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis

Golden Axe

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur)

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion

World of Illusion

Thunder Force 3

Super Fantasy Zone

Shinobi 3

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Landstalker

Sega hat zehn weitere Spiele benannt, die auf dem Sega Mega Drive Mini (Sega Genesis Mini) vorinstalliert und spielbar sein werden. Zu den bisherigen Titeln (siehe unten) gesellen sich u. a. Ghouls 'n Ghosts, Golden Axe und Street Fighter 2: Special Champion Edition.Die zehn neuen Spiel sind:Bisher angekündigt waren:Noch 20 weitere Spiele sollen in den nächsten Wochen enthüllt werden. Sega Mega Drive Mini erscheint am 19. September 2019 für 79,99 Euro. Im Lieferumfang sind die Mini-Konsole mit 40 Titeln, zwei Replica-Three-Button-USB-Mega-Drive-Controller, ein USB zu Micro-B-Ladekabel und ein HDMI-Kabel enthalten. Die "alten Mega-Drive-Controller" können nicht verwendet werden. Die Größe der Konsole beträgt in etwa 55 Prozent (im Vergleich zum Original). Die Mini-Konsole basiert auf dem Model-1-Mega-Drive, der sein Debüt in Japan im Oktober 1988, in Nordamerika im August 1989 und weltweit im November 1990 feierte. Das Studio M2 kümmert sich um die Spiele-Umsetzungen. Sie haben bereits an Sega Ages und der Sega-3D-Klassik-Collection gearbeitet.