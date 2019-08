SEGA Mega Drive Mini: Nostalgisches Werbevideo zum 30-jährigen Jubiläum von SEGA Genesis - 4Players.de

Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur) Screenshot - SEGA Mega Drive Mini (Spielkultur)

Zum 30-jährigen Jubiläum des SEGA Genesis in den USA, hierzulande als SEGA Mega Drive bekannt, hat SEGA ein nostalgisches Werbevideo für das am 4. Oktober 2019 erscheinende SEGA Mega Drive Mini alias SEGA Genesis Mini veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Mega Drive Does - 30 Jahre SEGA GenesisDazu heißt es vom Hersteller: "'Genesis Does'. Ein einfacher Satz, der die Konkurrenz in Angst und Schrecken versetzte. Diese beiden Worte waren mehr als nur ein einprägsamer Slogan, der die Stärken der SEGA Genesis und der innovativen, mit Arcade-Hits gefüllten, Bibliothek definierte.30 Jahre später ist die SEGA Genesis noch immer in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt. Zu Ehren dieses bemerkenswerten Tages haben wir den klassischen Werbespot von 'Genesis Does' nachgestellt, um Genesis-Fans wieder in die glorreichen Tage der 16-Bit-Revolution zu führen. Dieses Mal konzentrieren wir uns jedoch auf das Line-Up des SEGA Genesis Mini."