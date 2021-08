Castlevania: Grimoire of Souls: Erscheint in Kürze für Apple Arcade

Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad, iPhone)

Grimoire of Souls wird zum Release in 16 Sprachen verfügbar sein: Englisch, Französisch, Kanadisch-Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch (mehrere Variationen), Russisch, Türkisch, Brasilianisch-Portugiesisch, Niederländisch, Arabisch, Simplifiziertes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. Der Titel ist zudem cross-spielbar auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV, inklusive Support für Controller und Tastaturen.



Konami hat verkündet, dass Castlevania: Grimoire of Souls bald exklusiv für Apple Arcade erscheinen wird - oder "zeitnah", wie es die offizielle Ankündigung ausdrückt.Das Action-Adventure soll eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, um sich mit den fünf spielbaren Charakteren und ihren speziellen Fähigkeiten durch 60 Stages zu kämpfen.Die Spieler haben dabei die Auswahl zwischen Alucard, vor allem bekannt aus Castlevania: Symphony of the Night, Simon Belmont aus dem ersten Castlevania , Maria Renard aus Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin aus Castlevania: Portrait of Ruin sowie Shanoa aus Castlevania: Order of Ecclesia Dies soll Spieler vor die Entscheidung stellen, entweder einen einzigen Charakter zu meistern oder doch lieber alle spielbaren Helden zu lernen, um den jeweils am besten zum bevorstehenden Level passenden Charakter auszuwählen. Das Abenteuer bietet außerdem täglich und wöchentlich wechselnde Missionen."Mit Ayami Kojima und Michiru Yamane haben zwei bedeutende Künstlerinnen der Serie an Grimoire of Souls mitgearbeitet. Ayami Kojima, bekannt für ihre Arbeit an Castlevania: Symphony of the Night, Castlevania: Aria of Sorrow und weiteren Castlevania-Titeln, zeichnet verantwortlich für das Design von zwei wichtigen, neuen Charakteren in Grimoire of Souls; Michiru Yamane, hauptverantwortlich für ikonische Melodien aus Castlevania: Symphony of the Night und Genso Suikoden III, komponierte das Main Theme für Grimoire of Souls.Apple Arcade steht für eine monatliche Gebühr von 4,99€ pro Monat zur Verfügung und bietet zudem eine einmonatige, kostenlose Testphase. Apple Arcade ist zudem Teil von Apple One, das für eine Einzelperson 14,95€ oder als Familie 19,95€ kostet und ebenfalls eine einmonatige Probemitgliedschaft* ohne Kosten anbietet. Weitere Informationen zu Castlevania: Grimoire of Souls stehen auf der offiziellen Webseite bereit *Die Apple One-Probemitgliedschaft inkludiert nur Services, die nicht bereits durch eine Probemitgliedschaft oder ein Abonnement genutzt werden. Abonnement erneuert sich automatisch nach der Probezeit, wenn nicht vorher gekündigt. Es gelten Beschränkungen und weitere Bedingungen."