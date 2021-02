Arkham Horror: Mother's Embrace: Videospiel-Adaption des Brettspiels hat einen Releasetermin

Arkham Horror: Mother's Embrace, die Videospiel-Adaption des beliebten Brettspiels Arkham Horror ( zum Test ), erscheint am 23. März zum Preis von knapp 20 Euro für PC, PS4, One und Switch. Das hat Asmodee Digital bekannt gegeben. Vorbesteller erhalten aktuell einen Rabatt von 20 Prozent.Im Kern handelt es sich um ein taktisches Rollenspiel, das sich um einen Mord an einem Astronomie-Professorin dreht, die in einem alten Anwesen in der Nähe der Kleinstadt Arkham lebte. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Ermittlern und versuchen die Hintergründe der mysteriösen Tat aufzuklären. Dabei geht es auch übernatürlich zur Sache: Angelehnt an die Werke aus der Feder von H.P. Lovecraft bekommt man es u.a. mit lebendig geworden Alpträumen zu tun und setzt in den rundenbasierten Kämpfen neben Nahkampf- und Distanzwaffen auch Magie ein.