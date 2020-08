Serious Sam 4: Auf den 24. September 2020 verschoben

Nein, Serious Sam 4 schafft es doch nicht mehr im August 2020. Der Shooter wird erst am 24. September 2020 auf PC und Stadia seine Premiere feiern. Das Spiel wird als Prequel (Vorgänger) zu den anderen Teilen fungieren und einen kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu vier Personen bieten. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One werden nach der Stadia-exklusiven Zeit im Jahr 2021 folgen.Die normale Edition wird 33,99 Euro kosten. Die Digitale Deluxe-Edition mit Soundtrack, Artbook und Tommy-Gun-Skin ist für 41,99 Euro zu haben. Croteam (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) versprechen ein explosives Waffenarsenal, ein intergalaktisches Blutbad und "perfekt platzierte Witze"."Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und "geschlagenen Zivilisation übriggeblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Erdverteidigungstruppe unter der Führung von Sam 'Serious' Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer